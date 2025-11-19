Auðveldur sigur FH í Breiðholtinu

FH vann ÍR í 11. Umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld 33:25 en leikið var í íþróttahúsinu Skógarseli, heimavelli ÍR-inga. Eftir leikinn eru FH-ingar með 13 stig en ÍR er áfram á botni deildarinnar með 3 stig.
FH-ingar byrjuðu leikinn gríðarlega vel og skoruðu 4 fyrstu mörkin. Daníel Freyr Andrésson byrjaði í marki FH og sá til þess að ÍR-ingar skoruðu ekki fyrsta mark sitt í leiknum fyrr en á sjöundu mínútu leiksins. Var markvörðurinn á eldi í fyrri hálfleik.
ÍR-inum tókst að vinna sig tímabundið inn í leikinn og náðu þeir að minnka muninn í 2 mörk í stöðunni 7:5 fyrir FH. Stuttu síðar fékk Ágúst Birgisson rautt spjald fyrir brot á Jökli Blöndal. Þegar betur var að gáð þá var dómurinn kolrangur og hefðu dómarar leiksins, þeir Anton Gylfi Pálsson og Ramunas Mikalonis annað hvort átt að sleppa rauða spjaldinu eða skoða atvikið aftur.
Eftir þetta var eins og FH-ingar hafi vankast og notfærðu ÍR-ingar sér það. Tókst þeim að minnka muninn niður í eitt mark í stöðunni 11:10 fyrir FH.
FH-ingar skoruðu síðan 6 síðustu mörk fyrri hálfleiks og leiddu með 5 mörkum í hálfleik 16:11. Í lok seinni hálfleiks var Garðari Inga Sindrasyni vísað útaf í 2 mínútur og fengu FH-ingar auka 2 mínútur fyrir mótmæli frá Sigursteini Arndal.
FH-ingar byrjuðu seinni hálfleikinn tveimur mönnum færri í næstum því 2 minútur í seinni hálfleik. Það kom ekki að sök því FH-ingar juku forskot sitt og þegar um 7 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik var staðan 19:13 fyrir FH.
ÍR-ingar tóku leikhlé snemma til að ráða ráðum sínum. Það dugði lítið því FH-ingar juku mun sinn í 9 mörk í kjölfarið og staðan orðin 23:14 fyrir Hafnfirðinga. Á þessum tímapunkti var nokkuð ljóst hvaða lið myndi vinna leikinn en spurningin var bara hversu stórt.
ÍR-ingar náðu að saxa forskot FH niður í 7 mörk í stöðunni 25:18 fyrir FH. Hafnfirðingar juku aftur forskot sitt í 9 mörk í stöðunni 27:18 og 13 mínútur til leiksloka. Þá tóku ÍR-ingar aftur við sér staðráðnir í að hleypa FH-ingum ekki í 10 marka mun og minnkuðu þeir muninn aftur niður í 7 mörk í stöðunni 27:20.
FH-ingar náðu 10 marka forskoti í stöðunni 31:21 og 32:22. Þá voru 4 mínútur til leiksloka. ÍR-ingum tókst að saxa niður forskot FH niður í 8 mörk en komust ekki lengra en það. Lokatölur 33:25 fyrir FH.
Baldur Fritz Bjarnason skoraði 10 mörk, þar af 3 úr vítum fyrir ÍR. Ólafur Rafn Gíslason varði 4 skot og Alexander Ásgrímsson 2 skot.
Garðar Ingi Sindrason skoraði 9 mörk fyrir FH og varði Daníel Freyr Andrésson 21 skot.