„Hann átti þarna tíu mínútur þar sem hann gerði þetta upp á eigin spýtur,“ sagði Þórey Rósa Stefánsdóttir í Handboltahöllinni á Handboltapassanum um innkomu Sveins Brynjars Agnarsson í jafntefli ÍR gegn Stjörnunni í úrvalsdeildinni í síðustu viku.
Sveinn Brynjar, sem leikur í stöðu hægri hornamanns eins og Þórey Rósa gerði á sínum ferli, skoraði fjögur síðustu mörk ÍR-inga í leiknum og gætu þau reynst mikilvæg þegar upp er staðið.
„Þetta er ótrúlega jafn leikur þannig að þetta eru mikilvæg mörk sem hann skorar þarna,“ bætti hún við.
