„Gerði þetta upp á eigin spýtur“

„Hann átti þarna tíu mínútur þar sem hann gerði þetta upp á eigin spýtur,“ sagði Þórey Rósa Stefánsdóttir í Handboltahöllinni á Handboltapassanum um innkomu Sveins Brynjars Agnarsson í jafntefli ÍR gegn Stjörnunni í úrvalsdeildinni í síðustu viku.

Sveinn Brynjar, sem leikur í stöðu hægri hornamanns eins og Þórey Rósa gerði á sínum ferli, skoraði fjögur síðustu mörk ÍR-inga í leiknum og gætu þau reynst mikilvæg þegar upp er staðið.

„Þetta er ótrúlega jafn leikur þannig að þetta eru mikilvæg mörk sem hann skorar þarna,“ bætti hún við.

Umfjöllunina um Svein Brynjar má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

