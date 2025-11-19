„Ánægður með sigurinn og stigin tvö,“ sagði Sigursteinn Arndal þjálfari FH eftir 8 marka sigur á ÍR í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld. Sigursteinn hafði þetta að segja spurður nánar út í leikinn í kvöld.
„Við byrjuðum þetta vel og náðum ákveðnu frumkvæði í leiknum. Varnarlega vorum við fínir og við þurfum að horfa í það að við vorum að mæta ÍR-liði sem er núna búið að ná tveimur jafnteflum í röð og þeir verandi með færri stig en þeir myndu vilja. Þannig að ég er mjög ánægður með úrslitin í því ljósi að það er stígandi í þeirra leik.
Síðan var Daníel Freyr frábær í markinu á móti atorkusömu ÍR-liði. Í sóknarleiknum er hellingur sem við hefðum mátt gera betur en heilt yfir er ég ánægður með liðið mitt í kvöld.“
Þið skorið samt 33 mörk í leiknum. Er mikið hægt að setja út á sóknarleikinn í því ljósi?
„Það er mikið af mörkum en þetta var líka hraður leikur og við gerðum óþarflega mikið af mistökum eins og að henda boltanum út af og fleira sem má gera betur. En við grenjuðum út eitt og eitt mark.“
Þið fáið dæmt á ykkur rautt spjald í fyrri hálfleik. Eftir það er eins og FH-liðið vankist og ÍR-ingar komast inn í leikinn, minnka muninn niður í eitt mark í stöðunni 11:10 áður en þið spyrnið frá ykkur aftur. Hvað hefur þú um það að segja?
„Bara það að ÍR-liðið er mjög gott lið. Það er gott dæmi um að ef þú gleymir þér á móti ÍR þá bara eru þeir mættir og refsa þér. En sem betur fer tókst okkur að komast af stað aftur.“
Næsti leikur er á móti liði Fram sem er á góðu skriði og mikill stígandi er í þeirra leik. Hvað þarf til að vinna þá?
„Engin spurning, ég sé mikinn mun á Fram-liðinu. Þessar Evrópukeppnir bæta leik liðanna og ég þekki það sjálfur. Það er ýmislegt gott að gerast í þeirra leik.“
Ertu með lykilinn að sigri á Fram?
„Ekki akkúrat í augnablikinu en við mætum klárir á föstudaginn eftir viku og skilum vonandi góðri frammistöðu á móti þeim,“ sagði Sigursteinn í samtali við mbl.is.