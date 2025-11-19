Íþróttir | Handbolti | mbl | 19.11.2025 | 11:26 | Uppfært 12:35

„Hún heldur þá áfram að vera best í þessari deild“

Sara Dögg Hjaltadóttir, leikstjórnandi ÍR, var útnefnd besti leikmaður 9. umferðar úrvalsdeildar kvenna í Handboltahöllinni á Handboltapassanum á mánudagskvöld.

Sara Dögg átti stórleik í fræknum 25:24-sigri ÍR á Val í toppslag úrvalsdeildarinnar í síðustu viku.

„Sara Dögg, ekki með landsliðinu en hún er búin að vera best í þessari deild,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon.

„Hún heldur þá bara áfram að vera best í þessari deild,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir.

Lið 9. umferðar má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

