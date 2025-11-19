„Hún heldur þá áfram að vera best í þessari deild“

Sara Dögg Hjaltadóttir, leikstjórnandi ÍR, var útnefnd besti leikmaður 9. umferðar úrvalsdeildar kvenna í Handboltahöllinni á Handboltapassanum á mánudagskvöld.
Sara Dögg átti stórleik í fræknum 25:24-sigri ÍR á Val í toppslag úrvalsdeildarinnar í síðustu viku.
„Sara Dögg, ekki með landsliðinu en hún er búin að vera best í þessari deild,“ sagði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon.
„Hún heldur þá bara áfram að vera best í þessari deild,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir.
