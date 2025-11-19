„Ótrúleg tilfinning“

HSÍ staðfesti á mánudag að Matthildur Lilja Jónsdóttir leikmaður ÍR myndi bætast við íslenska landsliðshópinn fyrir HM 2025 sem fer fram í Þýskalandi og Hollandi. Nýliðinn er í skýjunum með að koma inn í hópinn.
„Tilfinningin er bara ótrúleg og spennan er mjög mikil. Ég er bara ótrúlega stolt af því að vera komin inn í hópinn og ég tek við hvaða hlutverki sem er.
Við höfum ekki rætt markmið liðsins ennþá innan hópsins, en við ætlum bara að keyra á þetta á fullri ferð.“
Það er ótrúlega spennandi að fá að vera hluti af landsliðinu og fá að sjá hvernig þetta allt saman gengur fyrir sig og ekki síður að fá að spila á móti öllum þessum liðum.”
Lið ÍR hefur komið skemmtilega á óvart í úrvalsdeildinni í vetur og er með jafnmörg stig og Valur og ÍBV á toppi deildarinnar.
„Hópurinn okkar hjá ÍR er náttúrulega bara besti hópur í heimi. Okkur líður öllum ofboðslega vel og það er allt að smella saman hjá okkur.
Við spilum góða vörn og svo höfum við tekið miklum framförum í sóknarleiknum,” sagði Matthildur Lilja í samtali við mbl.is.