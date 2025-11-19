Stefnan sett á milliriðil

Kristján Gylfi Guðmundsson
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta leikur sinn fyrsta leik á miðvikudaginn eftir viku á heimsmeistaramótinu sem fer fram í Þýskalandi og Hollandi.
Þetta er þriðja stórmótið í röð hjá íslenska liðinu. Liðið hafnaði í 25. sæti á heimsmeistaramótinu 2023 í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og í 16. sæti á Evrópumótinu í Austurríki, Ungverjalandi og Sviss.
Arnar Pétursson hefur verið landsliðsþjálfari Íslands frá árinu 2019.
„Við erum á Íslandi fram á föstudagsmorgun. Þá fljúgum við til Færeyja og verðum þar í góðu yfirlæti og spilum einn leik við Færeyinga. Síðan fljúgum við til Lúxemborgar á mánudagsmorguninn og keyrum svo til Stuttgart í Þýskalandi. Þannig að seinni partinn á mánudaginn 24. nóvember verðum við komin á leiðarenda,“ sagði Arnar í samtali við Morgunblaðið.
