Stefnan sett á milliriðil

Elín Klara Þorkelsdóttir verður í stóru hlutverki hjá íslenska landsliðinu á HM sem hefst í Þýskalandi í næstu viku. mbl.is/Karítas
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta leikur sinn fyrsta leik á miðvikudaginn eftir viku á heimsmeistaramótinu sem fer fram í Þýskalandi og Hollandi.

Þetta er þriðja stórmótið í röð hjá íslenska liðinu. Liðið hafnaði í 25. sæti á heimsmeistaramótinu 2023 í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og í 16. sæti á Evrópumótinu í Austurríki, Ungverjalandi og Sviss.

Arnar Pétursson hefur verið landsliðsþjálfari Íslands frá árinu 2019.

„Við erum á Íslandi fram á föstudagsmorgun. Þá fljúgum við til Færeyja og verðum þar í góðu yfirlæti og spilum einn leik við Færeyinga. Síðan fljúgum við til Lúxemborgar á mánudagsmorguninn og keyrum svo til Stuttgart í Þýskalandi. Þannig að seinni partinn á mánudaginn 24. nóvember verðum við komin á leiðarenda,“ sagði Arnar í samtali við Morgunblaðið.

