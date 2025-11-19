„Ég er ánægður með svo margt í okkar spilamennsku og varnarleikurinn okkar var frábær,“ sagði Bjarni Fritzson þjálfari ÍR eftir 8 marka tap gegn FH á heimavelli sínum í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta. Bjarni, sem var heilt yfir ánægður með leik sinna manna í kvöld, hafði þetta að segja um leikinn:
„Þeir voru í tómum vandræðum ítrekað í sókninni og ég veit ekki hversu oft höndin hjá dómurunum var komin upp áður en þeir þurftu að slútta. Í sókninni fengum við endalaust af færum maður á móti manni. Danni [Daníel Freyr Andrésson markvörður FH] varði bara endalaust og var á einhverju rosalegu skriði í markinu hjá þeim sem gerði okkur erfitt fyrir.
Nokkrir lélegir tæknifeilar hjá okkur sem gerir það að verkum að þeim tekst að búa til þetta bil á milli liðanna en í grunninn þá var þetta frekar gott hjá okkur svona taktískt en það er dýrt að klikka á svona mörgum dauðafærum á móti liði eins og FH.“
Þannig að þitt mat er að markvarslan hafi riðið baggamuninn í kvöld?
„Já, ég myndi segja það og þessir tæknifeilar sem ég nefndi hér áðan. Helmingurinn af þessum feilum eru frekar lélegir hjá okkur og færir þeim hraðaupphlaup á silfurfati. Það er líka þeirra lifibrauð. En við vorum að opna þá ítrekað sem er frábært á móti svona góðu varnarliði en Danni gerði okkur erfitt fyrir þegar kom að því að skora.“
FH-ingar eru 20 mínútur út af í þessum leik og fá rautt spjald. Voru þeir að spila grófan handbolta í ljósi þess hversu oft þeir voru sendir í kælingu?
„Þeir spiluðu bara sinn leik. Þeir eru bara hrikalega fastir. Við vitum að þeir eru mjög physical og eru eitt besta varnarlið deildarinnar. Það er þeirra aðalsmerki. Ég hef enga skoðun á því hvaða vörn þeir spiluðu nema bara að okkur tókst að opna þá ítrekað.“
Hvað þurfa ÍR-ingar að gera betur til að sækja sigur?
„Við erum komnir á gott ról með okkar leik. Það er það sem við erum ánægðir með. Við þurfum líka bara að nýta tækifærin aðeins betur þegar þau gefast. Við erum búnir að spila nokkra góða leiki upp á síðkastið. Þetta var fullmikill munur miðað við spilamennskuna í kvöld en við förum bara jákvæðir og fullir bjartsýni inn í seinni hlutann,“ sagði Bjarni í samtali við mbl.is.