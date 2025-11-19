Íþróttir | Handbolti | mbl | 19.11.2025 | 19:20

Tvö Íslendingalið fóru yfir 40 mörk

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson skoruðu samtals sex …
Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson skoruðu samtals sex mörk í kvöld sem er lítið á þeirra mælikvarða. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Íslendingaliðin Magdeburg og Veszprém skoruðu bæði á fimmta tug marka í kvöld þegar þau unnu örugga sigra í leikjum sínum í Meistaradeild karla í handknattleik.

Magdeburg sótti RK Zagreb heim til Króatíu og vann 43:35. Ómar Ingi Magnússon skoraði fjögur mörk fyrir Magdeburg, Gísli Þorgeir Kristjánsson tvö og Elvar Örn Jónsson eitt.

Magdeburg hefur þar með unnið alla átta leiki sína og er efst í B-riðlinum með 16 stig. Barcelona er með 12 stig og á leik til góða en þessi tvö lið eru í sérflokki.

Veszprém tók á móti öðru Íslendingaliði, Kolstad í Noregi, á heimavelli sínum í Ungverjalandi og sigraði með sama mun, 42:34.

Lítið fór fyrir Íslendingum í þeim leik því Bjarki Már Elísson hjá Veszprém og Sigvaldi Björn Guðjónsson hjá Kolstad voru ekki með liðum sínum í kvöld. Benedikt Gunnar Óskarsson náði ekki að skora fyrir Kolstad en Sigurjón Guðmundsson varði tvö skot í marki norska liðsins.

Veszprém er komið með 10 stig í þriðja sæti A-riðils en fyrir ofan eru Füchse Berlín með 14 og Aalborg með 11 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Forsætisnefnd afgreiðir mál ríkisendurskoðanda Segir eðlilegt að bankinn bregðist við áföllum Misstu Kaupmannahöfn eftir 100 ár Óvænt en skynsamlegt: „Mjög bjartsýnn“
Fleira áhugavert
Launaþróun stýrir hjöðnun verðbólgu að miklu leyti Lækkunin snerist um vaxtadóminn „Við erum ekki víkingar að ástæðulausu“ Misstu Kaupmannahöfn eftir 100 ár