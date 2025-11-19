Tvö Íslendingalið fóru yfir 40 mörk

Íslendingaliðin Magdeburg og Veszprém skoruðu bæði á fimmta tug marka í kvöld þegar þau unnu örugga sigra í leikjum sínum í Meistaradeild karla í handknattleik.
Magdeburg sótti RK Zagreb heim til Króatíu og vann 43:35. Ómar Ingi Magnússon skoraði fjögur mörk fyrir Magdeburg, Gísli Þorgeir Kristjánsson tvö og Elvar Örn Jónsson eitt.
Magdeburg hefur þar með unnið alla átta leiki sína og er efst í B-riðlinum með 16 stig. Barcelona er með 12 stig og á leik til góða en þessi tvö lið eru í sérflokki.
Veszprém tók á móti öðru Íslendingaliði, Kolstad í Noregi, á heimavelli sínum í Ungverjalandi og sigraði með sama mun, 42:34.
Lítið fór fyrir Íslendingum í þeim leik því Bjarki Már Elísson hjá Veszprém og Sigvaldi Björn Guðjónsson hjá Kolstad voru ekki með liðum sínum í kvöld. Benedikt Gunnar Óskarsson náði ekki að skora fyrir Kolstad en Sigurjón Guðmundsson varði tvö skot í marki norska liðsins.
Veszprém er komið með 10 stig í þriðja sæti A-riðils en fyrir ofan eru Füchse Berlín með 14 og Aalborg með 11 stig.