Úr fimleikunum í handboltann

Stjórn Handknattleikssambands Íslands hefur ráðið Sólveigu Jónsdóttur í starf framkvæmdastjóra sambandsins.
Sólveig tekur við af Róberti Geir Gíslasyni og hefur hún störf um áramótin. Sólveig hefur starfað sem framkvæmdastjóri Fimleikasambands Íslands síðustu tíu ár.
„Á þeim tíma hefur hún leitt fjölbreytt þróunar- og umbótaverkefni og stutt við öfluga uppbyggingu innan fimleikahreyfingarinnar. Í starfi sínu hefur hún öðlast mikla reynslu í stjórnsýslu og stefnumótun innan íþróttahreyfingarinnar,“ segir m.a. í tilkynningu frá HSÍ.
Í henni kemur einnig eftirfarandi fram:
„Við erum afar ánægð að fá Sólveigu til okkar. Hún hefur mikla reynslu, sterka sýn og víðtæka þekkingu á íþróttasamfélaginu á Íslandi, reynslu sem mun hjálpa HSÍ að þróa sína framtíðarsýn.
Reynsla hennar og faglegur bakgrunnur munu nýtast vel í áframhaldandi uppbyggingu starfsemi Handknattleikssambands Íslands.“
Sólveig er sjálf spennt fyrir komandi áskorun.
„Það er bæði heiður og spennandi áskorun að taka við starfi framkvæmdastjóra HSÍ. Íslenskur handknattleikur á sér sterkar rætur í þjóðarsálinni og í gegnum tíðina hefur verið gaman að fylgjast með þeim mikla árangri sem náðst hefur.
Ég hlakka til að vinna með stjórn, félögum, leikmönnum og öllu því öfluga fólki sem stendur að handboltanum í landinu,“ var haft eftir henni í yfirlýsingu HSÍ.