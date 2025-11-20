Þeir segja að bærinn sé gulur þegar KA vinnur sigur á nágrönnum sínum í Þór á Akureyri. Liðin mættust í úrvalsdeild karla í kvöld og vann KA 32:28 í troðfullu KA-heimilinu. Stemningin var einstök og var spennufallið mikið hjá þjálfara KA, Andra Snæ Stefánssyni, eftir leik.
„Það var að miklu að huga fyrir þennan leik og ég er fyrst og fremst ánægður að við unnum leikinn. Ég er rosalega stoltur af liðinu mínu. Við vorum að berjast sem einn maður og áttum skilið að vinna í dag.“
KA fékk slæma útreið í síðasta leik þegar liðið tapaði 45:32 gegn FH. Liðið þurfti að svara fyrir þann leik og sýna sitt rétta andlit.
„Við drullutöpuðum þeim leik. Það var ekkert annað í stöðunni en að sópa því í ruslið. Við vissum að Þór kæmi af krafti í leikinn og myndi berjast. Við þyrftum að mæta þeim í baráttunni og mér fannst við gera það vel. Gæðin voru ekki góð framan af en eftir að við náðum hrollinum úr okkur þá fannst mér við bara býsna góðir.“
Fyrri hálfleikurinn var jafn, lítið var skorað og töluvert um mistök. KA tók völdin á upphafskafla seinni hálfleiks og með betra flæði og hraða stýrði KA leiknum til loka.
„Það sem gerðist var bara það að við náðum loksins að sjúga í okkur stórkostlega orku frá áhorfendum. Þetta var bara gæsahúð. Það var frábær mæting strax í upphitun hjá okkur og húsið orðið fullt. Þetta var eins og ´95. Við fengum vítamínsprautu frá áhorfendum þegar það kom smá meðbyr og við náðum að fylgja því eftir. Áhorfendur áttu stóran þátt í þessum sigri.“
KA leiddi með sjö mörkum þegar tólf mínútur voru eftir og fóru þá að spila sjö á sex í sókninni. Gekk það hálf brösulega og Þór skoraði ódýr mörk í galopið mark KA. Andri Snær hélt sig þó við það sóknarafbrigði þótt stuðningsfólk KA hafi verið farið að súpa hveljur.
„Við vorum klaufar að klúðra nokkrum dauðafærum þegar við vorum í sjö á sex. Forskotið fór dálítið hratt. Við vorum þó alltaf að skapa góð færi og ákváðum því að halda okkur við þetta. Kannski voru það mistök en alla vega þá fannst mér þetta aldrei í hættu“ sagði kampakátur þjálfarinn að lokum.