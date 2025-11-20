„Það var mjög gaman að spila þennan leik. Stemningin var geggjuð og við ætluðum okkur að vinna. Það var grátlegt að ná engu úr leiknum.“ Þetta sagði Brynjar Hólm Grétarsson, leikmaður Þórs í handbolta eftir tap Þórs gegn KA í KA-heimilinu í kvöld.
Það var jafnt á nánast öllum tölum í fyrri hálfleik og staðan 13:12 fyrir KA þegar seinni hálfleikurinn hófst. KA náði góðum kafla í upphafi hans og byggði upp forskot sem Þór tókst aldrei að brúa. Niðurstaðan var 32:28 sigur KA.
„Fyrri hálfleikurinn hjá okkur var fínn. Við spiluðum þá góða vörn. Í seinni hálfleiknum þá bara réðum við ekkert við Bjarna Ófeig. Sá er góður. Það er erfitt að vera að elta allan seinni hálfleikinn. Við náðum einhverjum sprettum og þéttum vörnina um stundarsakir. Það dugði bara til að minnka muninn í þrjú mörk. KA hélt sínu striki og mallaði áfram með sinn sóknarleik og náði að klára leikinn. Varnarleikurinn okkar í seinni hálfleik var bara ekki nógu góður.“
Síðustu ár hefur Brynjar verið titlaður sem úrvals varnarmaður. Hann er að blómstra núna í sókn Þórs og var potturinn og pannan í þeirra sóknarleik í kvöld. Oft á tíðum fann Brynjar glufur á vörn KA og mataði líka félaga sína með góðum sendingum.
„Mér finnst þjálfarinn okkar, hann Daníel, vera að ná því besta úr mér. Við erum að spila skipulegan en skemmtilegan handbolta. Samt erum við með frelsi til að vera við sjálfir í að búa eitthvað til. Þetta hentar mér. Svo byggist sjálfstraustið hægt og rólega upp og nú er ég ekki bara varnarmaður lengur“ sagði Brynjar léttur.