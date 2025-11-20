EM í mikilli hættu

Óljóst er hvort Þorsteinn Leó Gunnarsson verði með íslenska landsliðinu á lokamóti EM í handbolta í byrjun næsta árs.
Þorsteinn meiddist í leik Porto og Elverum í Evrópudeildinni á þriðjudagskvöldið og verður hann frá í nokkurn tíma vegna nárameiðsla.
„Ég er með rifu í náranum og liðbandinu þar í kring. Læknarnir segja að ég verði frá í nokkrar vikur. Ég vona það besta og vonandi næ ég EM. Læknarnir segja að þetta gæti tekið 10 vikur en ég ætla að reyna að ná EM,“ sagði hann í samtali við Handkastið.