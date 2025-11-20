Fer ekki með landsliðinu til Færeyja

Andrea Jacobsen, landsliðskona í handbolta, hefur verið að glíma við meiðsli að undanförnu en hún varð fyrir meiðslunum á æfingu með liði sínu Blomberg-Lippe í Þýskalandi.
Um tíma var óttast um að hún gæti misst af HM sem hefst í næstu viku en hún er á batavegi og getur væntanlega tekið þátt á mótinu.
Hún staðfesti við mbl.is í kvöld að hún færi þó ekki með liðinu til Færeyja á morgun en Ísland leikur vináttuleik við frændþjóðina á laugardag, áður en haldið verður til Þýskalands þar sem HM fer fram.