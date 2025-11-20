Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.11.2025 | 20:30 | Uppfært 20:45

Fer ekki með landsliðinu til Færeyja

Andrea Jacobsen ræddi við mbl.is í kvöld.
Andrea Jacobsen ræddi við mbl.is í kvöld. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Andrea Jacobsen, landsliðskona í handbolta, hefur verið að glíma við meiðsli að undanförnu en hún varð fyrir meiðslunum á æfingu með liði sínu Blomberg-Lippe í Þýskalandi.

Um tíma var óttast um að hún gæti misst af HM sem hefst í næstu viku en hún er á batavegi og getur væntanlega tekið þátt á mótinu.

Hún staðfesti við mbl.is í kvöld að hún færi þó ekki með liðinu til Færeyja á morgun en Ísland leikur vináttuleik við frændþjóðina á laugardag, áður en haldið verður til Þýskalands þar sem HM fer fram.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta er bara meiri háttar áfall“ Þyngsti dómurinn staðfestur Norlandair að hefja flug til Eyja 11-14 milljarðar árlega og mun hækka eitthvað
Fleira áhugavert
Þyngsti dómurinn staðfestur 11-14 milljarðar árlega og mun hækka eitthvað „Við eigum að nauðungarvista börn“ Útgáfa dvalarleyfa verið „tilviljanakennd“