Garðbæingurinn frá næstu tólf vikurnar

Sveinn Andri Sveinsson, leikmaður Stjörnunnar í úrvalsdeild karla í handbolta, verður frá næstu vikurnar eftir að hafa gengist undir aðgerð á fæti.
Það er Handkastið.net sem greinir frá þessu en Sveinn Andri, sem er 26 ára gamall, hefur ekkert leikið með liðinu á yfirstandandi keppnistímabili vegna meiðsla.
Alls lék hann þrettán leiki með liðinu á síðustu leiktíð en hann verður frá í að minnsta kosti tólf vikur að því er fram kemur í frétt Handkastsins.
Stjarnan er með 8 stig í áttunda sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu tíu umferðirnar.