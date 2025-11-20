Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.11.2025 | 15:24

Garðbæingurinn frá næstu tólf vikurnar

Sveinn Andri Sveinsson.
Sveinn Andri Sveinsson. mbl.is/Ólafur Árdal

Sveinn Andri Sveinsson, leikmaður Stjörnunnar í úrvalsdeild karla í handbolta, verður frá næstu vikurnar eftir að hafa gengist undir aðgerð á fæti.

Það er Handkastið.net sem greinir frá þessu en Sveinn Andri, sem er 26 ára gamall, hefur ekkert leikið með liðinu á yfirstandandi keppnistímabili vegna meiðsla.

Alls lék hann þrettán leiki með liðinu á síðustu leiktíð en hann verður frá í að minnsta kosti tólf vikur að því er fram kemur í frétt Handkastsins. 

Stjarnan er með 8 stig í áttunda sæti úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu tíu umferðirnar.

