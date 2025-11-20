Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.11.2025 | 20:00

Haukar völtuðu yfir HK

Freyr Aronsson úr Haukum með boltann í kvöld.
Freyr Aronsson úr Haukum með boltann í kvöld. mbl.is/Karítas

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

Haukar rústuðu HK 33:19 á Ásvöllum í 11. Umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Ásvöllum í Hafnarfirði í kvöld.

 Haukar eru á toppi deildarinnar með 18 stig en HK í níunda sæti með átta  stig.

HK byrjaði fyrri hálfleik mun betur og fyrir utan í stðunni 1:0 var HK liðið ekki undir fyrstu 23 mínútur leiksins. Þeir voru mest þremur mörkum yfir í 7:4 og 8:5 en þá tóku heimamenn við sér og jöfnuðu stuttu síðar í 9:9. 

Á 25. mínútu komust Haukar yfir í 10:9 og héldu forystunni út fyrri hálfleikinn og staðan var 12:11 fyrir heimamönnum í hálfleik.

Markmenn liðanna voru í stórum hlutverkum í fyrri hálfleik og þeir vörðu öll fimm vítaköstin sem komu í fyrri hálfleik,  Brynjar Vignir Sigurjónsson þrjú og Aron Rafn Eðvarðsson tvö.

HK-ingar byrjuðu seinni hálfleik hræðilega og þrátt fyrir tvö leikhlé voru Haukar búnir að skora 12 mörk og HK-ingar fimm. Staðan var 24:16 þegar seinni hálfleikur var hálfnaður.

Haukar héldu áfram að raða inn mörkum, sérstaklega úr hraðasóknum, eftir hverja misheppnaða sókn gestanna á eftir annarri. HK-ingar aftur á móti skoruðu þrjú mörk á síðasta korteri leiksins.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Körfuboltinn í beinni opna
Engir atburðir skráðir enn
KA 12:11 Þór opna
23. mín. Logi Gautason (KA) skoraði mark Hraðaupphlaup.

Leiklýsing

Haukar 33:19 HK opna loka
60. mín. Jóhann Birgir Ingvarsson (HK) fékk 2 mínútur Braut á Sigurði.
mbl.is
Fleira áhugavert
Ólar og keðjur innan um rykfallin skjöl „Við eigum að nauðungarvista börn“ „Þá værirðu með krísu í höndunum“ Ákvörðun ESB ekki fordæmisgefandi
Fleira áhugavert
Útgáfa dvalarleyfa verið „tilviljanakennd“ Skiljanlega „stuðandi“ fyrir samfélagið Þráhyggjuhegðun mannsins hefur staðið yfir í 14 ár Ólar og keðjur innan um rykfallin skjöl