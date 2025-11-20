Haukar völtuðu yfir HK

Haukar rústuðu HK 33:19 á Ásvöllum í 11. Umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Ásvöllum í Hafnarfirði í kvöld.
Haukar eru á toppi deildarinnar með 18 stig en HK í níunda sæti með átta stig.
HK byrjaði fyrri hálfleik mun betur og fyrir utan í stðunni 1:0 var HK liðið ekki undir fyrstu 23 mínútur leiksins. Þeir voru mest þremur mörkum yfir í 7:4 og 8:5 en þá tóku heimamenn við sér og jöfnuðu stuttu síðar í 9:9.
Á 25. mínútu komust Haukar yfir í 10:9 og héldu forystunni út fyrri hálfleikinn og staðan var 12:11 fyrir heimamönnum í hálfleik.
Markmenn liðanna voru í stórum hlutverkum í fyrri hálfleik og þeir vörðu öll fimm vítaköstin sem komu í fyrri hálfleik, Brynjar Vignir Sigurjónsson þrjú og Aron Rafn Eðvarðsson tvö.
HK-ingar byrjuðu seinni hálfleik hræðilega og þrátt fyrir tvö leikhlé voru Haukar búnir að skora 12 mörk og HK-ingar fimm. Staðan var 24:16 þegar seinni hálfleikur var hálfnaður.
Haukar héldu áfram að raða inn mörkum, sérstaklega úr hraðasóknum, eftir hverja misheppnaða sókn gestanna á eftir annarri. HK-ingar aftur á móti skoruðu þrjú mörk á síðasta korteri leiksins.