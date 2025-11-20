Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 20.11.2025 | 9:00

„Hélt fyrst að læknirinn væri að grínast“

Reynir Þór Stefánsson vonast til að geta byrjað að spila …
Reynir Þór Stefánsson vonast til að geta byrjað að spila með Melsungen á allra næstu dögum. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Handboltamaðurinn og Íslandsmeistarinn Reynir Þór Stefánsson hefur gengið í gegnum miklar hæðir og lægðir undanfarna mánuði.

Reynir, sem er einungis tvítugur, fór á kostum á síðustu leiktíð og átti hvern stórleikinn á fætur öðrum í úrslitaeinvígi Íslandsmótsins þegar Fram varð Íslandsmeistari í vor eftir öruggan og nokkuð óvæntan sigur gegn Val, 3:0, en þetta var fyrsti meistaratitill Framara í 12 ár.

Leikstjórnandinn fór á kostum fyrir Framara í einvíginu og var langmarkahæstur en hann skoraði 24 mörk í úrslitaleikjunum þremur. Hann greindi svo frá því í samtali við mbl.is eftir leikinn að hann væri á leið í atvinnumennsku og skömmu síðar tilkynnti þýska stórliðið Melsungen félagaskipti Reynis til Þýskalands.

