„Hélt fyrst að læknirinn væri að grínast“

Handboltamaðurinn og Íslandsmeistarinn Reynir Þór Stefánsson hefur gengið í gegnum miklar hæðir og lægðir undanfarna mánuði.
Reynir, sem er einungis tvítugur, fór á kostum á síðustu leiktíð og átti hvern stórleikinn á fætur öðrum í úrslitaeinvígi Íslandsmótsins þegar Fram varð Íslandsmeistari í vor eftir öruggan og nokkuð óvæntan sigur gegn Val, 3:0, en þetta var fyrsti meistaratitill Framara í 12 ár.
Leikstjórnandinn fór á kostum fyrir Framara í einvíginu og var langmarkahæstur en hann skoraði 24 mörk í úrslitaleikjunum þremur. Hann greindi svo frá því í samtali við mbl.is eftir leikinn að hann væri á leið í atvinnumennsku og skömmu síðar tilkynnti þýska stórliðið Melsungen félagaskipti Reynis til Þýskalands.
