KA vann Akureyrarslaginn

KA og Þór mættust í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld í stappfullu KA-heimilinu. KA vann 32:28 eftir spennuþrunginn leik. KA er nú í þriðja sæti deildarinnar með 14 stig. Þór er með 7 stig í 10. sæti.
Var þetta fyrsta viðureign liðanna í efstu deild handboltans í fjögur og hálft ár. Eftirvæntingin á Akureyri í aðdraganda leiksins var mikil og spennan búin að magnast upp í allan dag. Ljóst var að frá upphafi til enda myndu liðsmenn berast á banaspjótum og gefa allt í leikinn.
Fyrri hálfleikurinn var spennandi og jafn. KA byrjaði ögn betur með þá Bjarna Ófeig Valdimarsson og markvörðinn Bruno Bernat í miklu stuði. Bruno varði hvert skotið af öðru á upphafskaflanum. Þór komst samt í 5:3 en þá var Bruno kominn með sjö varin skot. KA jafnaði í 5:5 en elti svo nágrannana upp í 11:11.
Þá kom versti kafli Þórs í hálfleiknum og KA komst í 13:11 við mikinn fögnum stuðningsmanna þeirra. Síðustu fimm mínútur hálfleiksins urðu mjög skrautlegar. KA tapaði þá fimm boltum en Þór fjórum. Dómar voru stundum hæpnir og mikið leyft. Þór skoraði eitt mark en brenndi af víti áður en kom að hálfleik. Staðan þá var 13:12 fyrir KA. Munaði samt níu markvörslum á liðunum en Nikola Radovanovic fann sig engan veginn í marki Þórs.
KA byrjaði seinni hálfleik með leiftrandi sóknarleik og allt í einu var staðan orðin 18:13. KA var svo í bílstjórasætinu og bætti í forskotið á meðan Bruno Bernat hélt áfram að verja vel. KA kom sér í 25:18 þegar þrettán mínútur voru eftir og hélt þá eflaust margt af stuðningsfólki KA að björninn væri unninn.
Það var nú aldeilis ekki. Þór fékk urmul af ódýrum mörkum þegar KA tók upp á því að spila sjö á sex. Patrekur Guðni Þorbergsson kom í Þórsmarkið og varði hann nokkrum sinnum stórvel. Þór minnkaði muninn þrívegis í þrjú mörk á lokakaflanum en á endanum var það KA sem fagnaði fjögurra marka sigri, 32:28.
Bruno Bernat og Bjarni Ófeigur báru af í liði KA. Bruno varði jafnt og þétt allan leikinn og var með sautján vörslur í leikslok. Guðmundur Helgi Imsland varði líka tvö vítaköst. Bjarni Ófeigur skoraði sjálfur fjórtán mörk og gaf líka sjö stoðsendingar.
Hjá Þór var Brynjar Hólm Grétarsson allt í öllu, jafnt í sókn sem vörn. Markvörðurinn Patrekur Guðni Þorbergsson kom sterkur inn á lokakaflanum og varði fimm skot.