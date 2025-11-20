Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.11.2025 | 14:21

Landsliðskonurnar fara til Danmerkur og Frakklands

Elín Rósa Magnúsdóttir í leik með Blomberg-Lippe gegn Val á …
Elín Rósa Magnúsdóttir í leik með Blomberg-Lippe gegn Val á dögunum. mbl.is/Birta Margrét

Þýska Íslendingaliðið Blomberg-Lippe dróst í B-riðil Evrópudeildar kvenna í handbolta en dregið var í höfuðstöðvum evrópska handknattleikssambandsins í Vínarborg í dag.

Með liðinu leika þær Andrea Jacobsen, Elín Rósa Magnúsdóttir og Díana Dögg Magnúsdóttir en Blomberg-Lippe dróst í riðil með Nykobing frá Danmörku, Esztergom frá Ungverjalandi og Chambery Touraine frá Frakklandi.

Riðlakeppnin hefst þann 10. janúar en Blomberg-Lippe hafnaði í þriðja sæti keppninnar á síðustu leiktíð eftir sigur gegn Bourgogne Dijon í leik um bronsverðlaunin í Graz í Austurríki í maí.

