Lokaði markinu í stórleiknum

Emil Nielsen átti stórleik í París.
Daninn Emil Nielsen sem af mörgum er talinn besti markvörður heims lokaði markinu á löngum köflum í gærkvöld þegar Barcelona lagði París SG á útivelli í Meistaradeildinni í handbolta, 30:27.

Nielsen byrjaði ekkert sérstaklega en hrökk svo heldur betur í gang í fyrri hálfleiknum. Barcelona náði þá sex marka forskoti, 19:13. Í þeim síðari varði hann m.a. fimm skot í röð og kom í veg fyrir að Frakkarnir ógnuðu sigrinum.

Viktor Gísli Hallgrímsson hafði það náðugt á varamannabekknum á meðan en hann kom aðeins inn á fyrir Danann í stutta stund og varði eitt skot í marki Barcelona.

Barcelona er í öðru sæti B-riðils með 14 stig úr átta leikjum en Magdeburg trónir á toppnum með 16 stig, fullt hús, og þessi tvö lið eru í sérflokki í riðlinum.

