Lokaði markinu í stórleiknum

Daninn Emil Nielsen sem af mörgum er talinn besti markvörður heims lokaði markinu á löngum köflum í gærkvöld þegar Barcelona lagði París SG á útivelli í Meistaradeildinni í handbolta, 30:27.
Nielsen byrjaði ekkert sérstaklega en hrökk svo heldur betur í gang í fyrri hálfleiknum. Barcelona náði þá sex marka forskoti, 19:13. Í þeim síðari varði hann m.a. fimm skot í röð og kom í veg fyrir að Frakkarnir ógnuðu sigrinum.
Viktor Gísli Hallgrímsson hafði það náðugt á varamannabekknum á meðan en hann kom aðeins inn á fyrir Danann í stutta stund og varði eitt skot í marki Barcelona.
Barcelona er í öðru sæti B-riðils með 14 stig úr átta leikjum en Magdeburg trónir á toppnum með 16 stig, fullt hús, og þessi tvö lið eru í sérflokki í riðlinum.