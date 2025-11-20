Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.11.2025 | 22:40

Margar nýjar að læra inn á þetta

Díana Dögg Magnúsdóttir ræddi við mbl.is í kvöld.
Díana Dögg Magnúsdóttir ræddi við mbl.is í kvöld. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Maður er frekar slakur yfir þessu,“ sagði Díana Dögg Magnúsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is en hún er á leiðinni á sitt þriðja stórmót með landsliðinu.

Fyrsti leikur Íslands á EM er gegn Þýskalandi í Stuttgart næstkomandi miðvikudagskvöld.

„Ég hef gert þetta tvisvar áður. Það er auðvitað tilhlökkun en að mestu leyti er ég slök.

Þetta er öðruvísi en fyrir hin mótin. Við vorum ekki beint að búast við neinu fyrsta mótið. Við vildum fara í milliriðla en vorum í raun heppnar að komast inn á það mót.

Á síðasta móti náðum við ekki okkar markmiðum en spiluðum samt allt í lagi. Núna ætlum við að fara í milliriðla og gera betur en á fyrsta HM.

Við erum með meiri reynslu á stórmóti núna þótt það séu margar nýjar sem eru að læra inn á þetta,“ sagði Díana og hélt áfram um breytingarnar.

„Það eru mjög margar breytingar á stuttum tíma og sérstaklega í hjarta varnarinnar. Það hefur verið erfitt að finna hvað virkar í þeim efnum,“ sagði hún.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ólar og keðjur innan um rykfallin skjöl Skiljanlega „stuðandi“ fyrir samfélagið Stjórnvöld ekki varfærin: „Algjörlega fráleitt“ Ákvörðun ESB ekki fordæmisgefandi
Fleira áhugavert
Mikil kergja og óánægja í Brussel Útgáfa dvalarleyfa verið „tilviljanakennd“ Ólar og keðjur innan um rykfallin skjöl Danmörk studdi Ísland