Margar nýjar að læra inn á þetta

„Maður er frekar slakur yfir þessu,“ sagði Díana Dögg Magnúsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is en hún er á leiðinni á sitt þriðja stórmót með landsliðinu.
Fyrsti leikur Íslands á EM er gegn Þýskalandi í Stuttgart næstkomandi miðvikudagskvöld.
„Ég hef gert þetta tvisvar áður. Það er auðvitað tilhlökkun en að mestu leyti er ég slök.
Þetta er öðruvísi en fyrir hin mótin. Við vorum ekki beint að búast við neinu fyrsta mótið. Við vildum fara í milliriðla en vorum í raun heppnar að komast inn á það mót.
Á síðasta móti náðum við ekki okkar markmiðum en spiluðum samt allt í lagi. Núna ætlum við að fara í milliriðla og gera betur en á fyrsta HM.
Við erum með meiri reynslu á stórmóti núna þótt það séu margar nýjar sem eru að læra inn á þetta,“ sagði Díana og hélt áfram um breytingarnar.
„Það eru mjög margar breytingar á stuttum tíma og sérstaklega í hjarta varnarinnar. Það hefur verið erfitt að finna hvað virkar í þeim efnum,“ sagði hún.