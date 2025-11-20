Óvæntur sigur nýliðanna í Mosfellsbæ

Selfoss vann óvæntan eins marks sigur á Aftureldingu, 29:28, í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Mosfellsbænum í kvöld.
Afturelding er nú þremur stigum á eftir toppliði Hauka. Selfoss er með sjö stig eins og Þór og enn í fallsæti en nú aðeins á markatölu.
Mosfellingar voru með 17:14 forystu í hálfleik en Selfyssingar voru sterkari í seinni hálfleik og unnu sætan sigur eftir spennandi lokamínútur.
Mörk Aftureldingar: Árni Bragi Eyjólfsson 8, Ihor Kopyshynskyi 5, Stefán Magni Hjartarson 4, Harri Halldórsson 3, Sveinur Olafsson 3, Oscar Sven Leithoff Lykke 2, Ævar Smári Gunnarsson 1, Ágúst Ingi Óskarsson 1, Kristján Ottó Hjálmsson 1.
Varin skot: Einar Baldvin Baldvinsson 19.
Mörk Selfoss: Hannes Höskuldsson 6, Anton Breki Hjaltason 6, Elvar Elí Hallgrímsson 4, Tryggvi Sigurberg Traustason 4, Gunnar Kári Bragason 3, Haukur Páll Hallgrímsson 3, Sölvi Svavarsson 2, Hákon Garri Gestsson 1.
Varin skot: Alexander Hrafnkelsson 15.