Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.11.2025 | 21:30

Þá er erfitt að stoppa okkur.

Gunnar Magnússon, á hliðarlínunni í dag, gaf sínum mönnum góða …
Gunnar Magnússon, á hliðarlínunni í dag, gaf sínum mönnum góða ræðu í hálfleik. mbl.is/Karítas

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

„Við náðum að gíra okkur vel upp í hálfleik, fengum góða ræðu inni í klefa og kláruðum þetta saman,“ sagði Birkir Snær Steinsson leikmaður Hauka eftir stórsigur liðsins á HK á heimavelli í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.

Birkir átti góðan leik og var einn markahæsti leikmaður Hauka í kvöld en hann og Freyr Aronsson skoruðu báðir sjö mörk í kvöld.

Haukar fóru hægt af stað og HK-ingar voru yfir lengst af í fyrri hálfleik en Hafnfirðingar komu sterkir inn í seinni.

„Við vorum með okkar leikplan og fylgdum því og þá er erfitt að stoppa okkur. Við fórum svolítið hægt af stað en svo small vörnin saman í seinni og við náðum að klára þetta alveg þægilega,“ sagði Birkir í viðtali við mbl.is eftir leikinn. 

Birkir Snær Steinsson skoraði sjö mörk í dag.
Birkir Snær Steinsson skoraði sjö mörk í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Haukar eru á toppi deildarinnar með átján stig og þriggja stiga forskot á Aftureldingu sem er í öðru sæti.

„Það er frábært að vera á toppnum en það er mikil vinna sem er á bak við þetta. Við viljum halda áfram á þessari braut, við vitum að ef við slökum aðeins á þá getum við verið mjög slakir svo við þurfum að halda áfram að mæta eins og við gerðum í þessum seinni hálfleik.“

