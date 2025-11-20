„Við náðum að gíra okkur vel upp í hálfleik, fengum góða ræðu inni í klefa og kláruðum þetta saman,“ sagði Birkir Snær Steinsson leikmaður Hauka eftir stórsigur liðsins á HK á heimavelli í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
Birkir átti góðan leik og var einn markahæsti leikmaður Hauka í kvöld en hann og Freyr Aronsson skoruðu báðir sjö mörk í kvöld.
Haukar fóru hægt af stað og HK-ingar voru yfir lengst af í fyrri hálfleik en Hafnfirðingar komu sterkir inn í seinni.
„Við vorum með okkar leikplan og fylgdum því og þá er erfitt að stoppa okkur. Við fórum svolítið hægt af stað en svo small vörnin saman í seinni og við náðum að klára þetta alveg þægilega,“ sagði Birkir í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Haukar eru á toppi deildarinnar með átján stig og þriggja stiga forskot á Aftureldingu sem er í öðru sæti.
„Það er frábært að vera á toppnum en það er mikil vinna sem er á bak við þetta. Við viljum halda áfram á þessari braut, við vitum að ef við slökum aðeins á þá getum við verið mjög slakir svo við þurfum að halda áfram að mæta eins og við gerðum í þessum seinni hálfleik.“