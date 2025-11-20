„Ég er smá orðlaus yfir því hvernig við komum inn í þennan seinni hálfleik,“ sagði Sigurður Jefferson Guarino leikmaður HK eftir stórt tap gegn Haukum, 33:19, í Hafnarfirði í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
HK-ingar voru flottir í fyrri hálfleik og voru með yfirhöndina lengst af en liðið datt alveg í sundur í seinni. Sigurður var markahæsti leikmaður HK í kvöld með níu mörk og skoraði þrjú af aðeins átta mörkum liðsins í seinni hálfleik á meðan að Haukar skoruðu 21 mark.
Hvað gerðist í seinni hálfleik?
„Ég átta mig ekki alveg á því. Þetta voru tveir algjörlega mismunandi leikir í fyrri og seinni hálfleik. Við verðum að skoða þetta vel,“ sagði Sigurður í viðtali við mbl.is eftir leikinn og hélt áfram:
„Þetta var eins og við lögðum þetta upp í fyrri hálfleik, við vorum kannski að fara illa með færin eins og við gerðum í öllum leiknum en í seinni þá bara féll allt.
Það var enginn að taka af skarið, enginn að sækja í götin og þetta var bara ekki eins og við erum.“
HK er í níunda sæti með átta stig, hefur unnið fjóra leiki og tapað sjö.
„Við áttum erfiða byrjun á tímabilinu, svo komum við okkur í gang en núna erum við búnir að eiga nokkra hauskúpuleiki á stuttu tímabili. Við þurfum að rífa okkur upp og fara að klára þetta með stæl.“
Hvað er það sem vantar hjá ykkur?
„Þetta er allt í hausnum, við erum með taktíkina, erum bara ekki að spila okkar bolta akkúrat núna, þetta er bara hausinn.“