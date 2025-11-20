Þjálfari Íslendingsins rekinn

Spánverjanum Raúl Alonso hefur verið sagt upp störfum sem þjálfara þýska handknattleiksliðsins Leipzig.
Með liðinu leikur Blær Hinriksson en hann kom þangað í sumar frá Aftureldingu og hefur verið í stóru hlutverki á sínu fyrsta tímabili í sterkustu deild heims.
Liðinu hefur hins vegar gengið illa og situr í neðsta sæti af átján liðum deildarinnar með aðeins tvö stig úr fyrstu 12 leikjum tímabilsins.
Ásamt Alonso var íþróttastjórinn Bastian Roscheck látinn taka pokann sinn og Leipzig tilkynnti í dag að nýr þjálfari væri þegar kominn til félagsins. Það er hinn 54 ára gamli Frank Carstens sem hefur þjálfað í tveimur efstu deildum Þýskalands undanfarin 20 ár, m.a. hjá Magdeburg og Hannover-Burgdorf en síðast hjá Wetzlar.
Alonso tók við Leipzig í júlí og þjálfaði liðið því aðeins í fjóra mánuði. Hann var áður m.a. aðstoðarþjálfari Alfreðs Gíslasonar hjá Kiel á sínum tíma.