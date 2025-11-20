„Væri til í að prófa eitthvað annað en Forsetabikarinn“

Handboltakonan Sandra Erlingsdóttir, leikmaður ÍBV, er nýr fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í handbolta.
Sandra verður með fyrirliðabandið en hún er nýr fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í handbolta. Sandra ræddi við mbl.is í gær.
„Stemningin í hópnum er mjög fín. Við vorum náttúrlega bara að hittast núna. Það verður mikil samvera næstu daga og við erum mjög spenntar fyrir því.”
Við eigum kannski eftir að setjast niður allar saman og fara yfir markmiðin. Við förum í alla leiki til að gera okkar besta og svo verður bara að koma í ljós hvað það gefur okkur.
Við erum ekki margar sem höfum farið áður á stórmót, en við sem höfum farið áður erum að reyna að miðla til þeirra yngri.
Aðalmálið er að reyna að njóta og hafa gaman að þessu og ekki láta stressið taka yfir. Fyrst og fremst á þetta að vera skemmtilegt, því þetta er það skemmtilegasta sem við gerum.“
Ef við horfum á riðilinn að þá er kannski fyrir fram mestur möguleiki á að vinna sigur gegn Úrúgvæ?
„Já, það er alveg hægt að segja að Úrúgvæ sé það lið sem við eigum að vinna í riðlinum.“
32 lið taka þátt í lokakeppni HM og skiptast í átta fjögurra liða riðla. Þegar riðlakeppninni lýkur fara 24 lið í milliriðla, þar sem verða fjórir sex liða riðlar.
Efstu þrjú liðin í riðlunum fara í milliriðil, en liðin í neðsta sæti fara í hinn svokallaða Forsetabikar, þar sem þjóðirnar átta sem eftir sitja keppa.
Íslenska liðið vann einmitt Forsetabikarinn á HM 2023, sem þýddi í raun að liðið endaði í 25. sæti á mótinu.
„Klárlega væri það skemmtilegt að komast í milliriðil. Ég hef allavega prófað Forsetabikarinn áður og væri til í að prófa eitthvað annað núna,” sagði Sandra létt að lokum.