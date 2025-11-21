Á toppnum í Þýskalandi: Ótrúlega gaman

Blomberg-Lippe er með fullt hús stiga í efstu deild þýska handboltans eftir sjö leiki og þá er liðið komið í riðlakeppni Evrópudeildarinnar.
Díana Dögg Magnúsdóttir, Andrea Jacobsen og Elín Rósa Magnúsdóttir leika allar með liðinu.
„Það er ótrúlega gaman. Maður er í þessu til að vinna leiki og ég hugsa að stefnan sé að vinna allt sem hægt er að vinna. Þetta er frábær hópur,“ sagði Díana við mbl.is og hélt áfram:
„Það er eiginlega engin stórstjarna í liðinu. Við erum stelpur á besta aldri og þetta er þéttur og góður hópur. Við erum að ná öllu út úr hverjum einasta leikmanni.
Ef það er einn leikmaður sem á ekki sinn besta leik koma aðrir í staðinn. Það er frábær mórall í liðinu og ótrúlega skemmtilegt þegar það gengur svona vel,“ sagði hún.