Íþróttir | Handbolti | mbl | 21.11.2025 | 7:00

Á toppnum í Þýskalandi: Ótrúlega gaman

Díana Dögg Magnúsdóttir og stöllur eru með fullt hús.
Díana Dögg Magnúsdóttir og stöllur eru með fullt hús. mbl.is/Birta Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Blomberg-Lippe er með fullt hús stiga í efstu deild þýska handboltans eftir sjö leiki og þá er liðið komið í riðlakeppni Evrópudeildarinnar.

Díana Dögg Magnúsdóttir, Andrea Jacobsen og Elín Rósa Magnúsdóttir leika allar með liðinu.

„Það er ótrúlega gaman. Maður er í þessu til að vinna leiki og ég hugsa að stefnan sé að vinna allt sem hægt er að vinna. Þetta er frábær hópur,“ sagði Díana við mbl.is og hélt áfram:

„Það er eiginlega engin stórstjarna í liðinu. Við erum stelpur á besta aldri og þetta er þéttur og góður hópur. Við erum að ná öllu út úr hverjum einasta leikmanni.

Ef það er einn leikmaður sem á ekki sinn besta leik koma aðrir í staðinn. Það er frábær mórall í liðinu og ótrúlega skemmtilegt þegar það gengur svona vel,“ sagði hún.

