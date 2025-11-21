Alexandra með til Færeyja

Alexandra Líf Arnarsdóttir leikmaður Hauka verður með íslenska kvennalandsliðinu sem ferðast nú til Færeyja.
Alexandra, sem er línumaður, kemur inn fyrir Elísu Elíasdóttur en þetta staðfesti Arnar Pétursson landsliðsþjálfari í samtali við Handkastið.
Alexandra hefur verið að æfa með íslenska landsliðinu í þessari viku og ferðast því með liðinu til Færeyja. Þetta er síðasti vináttulandsleikur Íslands fyrir HM.
Andrea Jacobsen ferðast ekki með liðinu því hún verður í meðhöndlun hjá sjúkraþjálfara um helgina. Andrea gæti spilað fyrsta leik Íslands á HM gegn gestgjöfum Þýskalands á miðvikudaginn.