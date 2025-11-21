Alls konar öðruvísi áreiti

„Mér líður vel,“ sagði Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, í samtali við mbl.is.
Ísland leikur við Færeyjar í vináttuleik ytra á morgun og leikur sinn fyrsta leik á HM í Þýskalandi gegn heimakonum í Stuttgart 26. nóvember.
„Ég er með fiðringinn í maganum og það er margt að hugsa. Það er alls konar áreiti sem er öðruvísi en venjulega fyrir stórmót. Það verður gott að komast í búbblu úti,“ sagði Arnar.
Ísland tapaði fyrir Færeyjum í undankeppni EM á dögunum.
„Við erum að fara að mæta góðu færeysku liði sem hefur verið saman í góðan tíma. Við viljum fá úrslit í þeim leik.
Við erum samt aðallega að hugsa um frammistöðu og það sem við erum að gera. Við viljum bæta okkar leik í hverjum einasta leik. Þannig tökum við skref fram á við,“ sagði Arnar.