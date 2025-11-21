Íþróttir | Handbolti | mbl | 21.11.2025 | 22:40

Alls konar öðruvísi áreiti

Arnar Pétursson landsliðsþjálfari.
Arnar Pétursson landsliðsþjálfari. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Mér líður vel,“ sagði Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, í samtali við mbl.is.

Ísland leikur við Færeyjar í vináttuleik ytra á morgun og leikur sinn fyrsta leik á HM í Þýskalandi gegn heimakonum í Stuttgart 26. nóvember.

„Ég er með fiðringinn í maganum og það er margt að hugsa. Það er alls konar áreiti sem er öðruvísi en venjulega fyrir stórmót. Það verður gott að komast í búbblu úti,“ sagði Arnar.

Ísland tapaði fyrir Færeyjum í undankeppni EM á dögunum.

„Við erum að fara að mæta góðu færeysku liði sem hefur verið saman í góðan tíma. Við viljum fá úrslit í þeim leik.

Við erum samt aðallega að hugsa um frammistöðu og það sem við erum að gera. Við viljum bæta okkar leik í hverjum einasta leik. Þannig tökum við skref fram á við,“ sagði Arnar.

