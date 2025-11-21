Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætir Þýskalandi í fyrsta leik sínum á HM í Stuttgart næstkomandi miðvikudagskvöld.
„Þjóðverjarnir elska handbolta,“ sagði landsliðskonan Andrea Jacobsen í samtali við mbl.is.
Hún er leikmaður Blomberg-Lippe í Þýskalandi og þekkir því þýska handboltann vel.
„Það verður uppselt á leikinn við Þýskaland. Þýska liðið er mjög sterkt og ætti að gera góða hluti á heimavelli.
Ég þekki nokkrar í liðinu og hef mætt flestum. Þetta verður spennandi. Vonandi næ ég þeim leik,“ sagði Andrea sem er tæp vegna meiðsla.
Andrea er á leiðinni á sitt þriðja stórmót með Íslandi en hópurinn hefur breyst mikið á milli ára.
„Ég er allt í einu orðin ein af þeim elstu í kaffibollanum. Við höfum farið í gegnum þetta ferli áður. Það tekur nokkur ár,“ sagði hún.
Íslenska liðinu mistókst að fara í milliriðil á HM fyrir tveimur árum og endaði á að vinna Forsetabikarinn, keppni um sæti 25-32. Andrea hefur lítinn áhuga á að endurtaka það.
„Já, nei takk,“ sagði Andrea og hló.