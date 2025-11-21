Íþróttir | Handbolti | mbl | 21.11.2025 | 18:20

Allt í einu orðin ein af þeim elstu

Andrea Jacobsen
Andrea Jacobsen Ljósmynd/Hulda Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætir Þýskalandi í fyrsta leik sínum á HM í Stuttgart næstkomandi miðvikudagskvöld.

„Þjóðverjarnir elska handbolta,“ sagði landsliðskonan Andrea Jacobsen í samtali við mbl.is.

Hún er leikmaður Blomberg-Lippe í Þýskalandi og þekkir því þýska handboltann vel.

„Það verður uppselt á leikinn við Þýskaland. Þýska liðið er mjög sterkt og ætti að gera góða hluti á heimavelli.

Ég þekki nokkrar í liðinu og hef mætt flestum. Þetta verður spennandi. Vonandi næ ég þeim leik,“ sagði Andrea sem er tæp vegna meiðsla.

Andrea er á leiðinni á sitt þriðja stórmót með Íslandi en hópurinn hefur breyst mikið á milli ára.

„Ég er allt í einu orðin ein af þeim elstu í kaffibollanum. Við höfum farið í gegnum þetta ferli áður. Það tekur nokkur ár,“ sagði hún.

Íslenska liðinu mistókst að fara í milliriðil á HM fyrir tveimur árum og endaði á að vinna Forsetabikarinn, keppni um sæti 25-32. Andrea hefur lítinn áhuga á að endurtaka það.

„Já, nei takk,“ sagði Andrea og hló.

