„Við vorum bara sjálfum okkur til skammar. Það er föstudagskvöld og fullt af fólki kom að horfa á okkur en við vorum okkur og félaginu því miður til skammar,“ sagði Rúnar Kárason leikmaður Fram eftir 33:24-tap liðsins á heimavelli gegn Stjörnunni í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
„Ég myndi bara segja andlegt og líkamlegt gjaldþrot. Menn eru þreyttir, eru búnir að spila rosalega mikið af leikjum sem kannski afsakar ekki neitt, vorum andlausir ofan á það.
Það þarf að hafa fyrir því að ná fram einhverri frammistöðu þegar þú ert í svona miklu álagi. Við vorum bara mörgum mörgum ljósárum frá því að ná því í dag,“ sagði Rúnar í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Fram mætti Kriens-Luzern í hörkuleik síðastliðinn þriðjudag sem endaði 35:31 fyrir svissneska liðinu en Fram hefur verið undir miklu álagi vegna Evrópuleikjanna.
„Við erum búnir að spila hvern föstudag og þriðjudag meira og minna frá því í byrjun október og það er aðeins farið að segja til sín og það er rosalega lélegt hvernig við höndluðum það í dag.“
Fram er með tíu stig eftir ellefu umferðir og er í áttunda sæti.
„Við þurfum að passa okkur, við erum ekki búnir að vera nægilega duglegir að safna stigum. Við þurfum að halda vel á spöðunum núna í desember og eftir áramót, þegar álagið minnkar aðeins, þá þurfum við að vera helvíti vaskir og ná í alla punkta sem hægt er.“