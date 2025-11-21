Íþróttir | Handbolti | mbl | 21.11.2025 | 21:15

Andlegt og líkamlegt gjaldþrot

Rúnar Kárason sækir að marki Stjörnunnar í kvöld.
Rúnar Kárason sækir að marki Stjörnunnar í kvöld. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

„Við vorum bara sjálfum okkur til skammar. Það er föstudagskvöld og fullt af fólki kom að horfa á okkur en við vorum okkur og félaginu því miður til skammar,“ sagði Rúnar Kárason leikmaður Fram eftir 33:24-tap liðsins á heimavelli gegn Stjörnunni í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.

Framarar flengdir á heimavelli
Frétt af mbl.is

Framarar flengdir á heimavelli

„Ég myndi bara segja andlegt og líkamlegt gjaldþrot. Menn eru þreyttir, eru búnir að spila rosalega mikið af leikjum sem kannski afsakar ekki neitt, vorum andlausir ofan á það.

Það þarf að hafa fyrir því að ná fram einhverri frammistöðu þegar þú ert í svona miklu álagi. Við vorum bara mörgum mörgum ljósárum frá því að ná því í dag,“ sagði Rúnar í viðtali við mbl.is eftir leikinn.

Fram mætti Kriens-Luzern í hörkuleik síðastliðinn þriðjudag sem endaði 35:31 fyrir svissneska liðinu en Fram hefur verið undir miklu álagi vegna Evrópuleikjanna.

„Við erum búnir að spila hvern föstudag og þriðjudag meira og minna frá því í byrjun október og það er aðeins farið að segja til sín og það er rosalega lélegt hvernig við höndluðum það í dag.“

Fram er með tíu stig eftir ellefu umferðir og er í áttunda sæti. 

„Við þurfum að passa okkur, við erum ekki búnir að vera nægilega duglegir að safna stigum. Við þurfum að halda vel á spöðunum núna í desember og eftir áramót, þegar álagið minnkar aðeins, þá þurfum við að vera helvíti vaskir og ná í alla punkta sem hægt er.“

mbl.is
Fleira áhugavert
Funda með Þorgerði Katrínu í næstu viku „Úr Ráðhúsinu fær maður engin svör“ Erlendum ríkisborgurum vísað úr landi Urðu að loka út af sköttunum
Fleira áhugavert
„Ég veit að PCC fer aftur af stað“ Niðurstaða í síðasta lagi á næsta ári Lögreglan varar við netsvikum í nafni Skattsins „Við myndum ekki mismuna í öðrum veikindum“