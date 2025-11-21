Betur fór en á horfðist eftir dramakast

„Það eru framfarir í þessu á hverjum degi,“ sagði Andrea Jacobsen, lykilmaður í íslenska landsliðinu í handbolta, í samtali við mbl.is.
Andrea meiddist á ökkla á æfingu með Blomberg-Lippe í Þýskalandi og er tæp fyrir HM sem hefst næstkomandi miðvikudag.
Hún fór ekki með landsliðinu til Færeyja í dag þar sem vináttuleikur við frændþjóðina er á dagskrá annað kvöld.
„Ég fékk að skokka aðeins í dag (í gær) en ég fer ekki með til Færeyja, þar sem ég fæ hvíld frá því ferðalagi. Ég mæti þá liðinu í Þýskalandi á mánudaginn.“
Hún er á batavegi og gat skokkað í fyrsta skipti í nokkurn tíma á landsliðsæfingu í gær.
„Það var fínt. Ég skokkaði í 3-5 mínútur en það gekk ágætlega. Þetta er slitið liðband og maður verður að gefa því tíma til að gróa.“
En fór ekki um Andreu þegar hún fann fyrir meiðslum rétt fyrir stórmót?
„Maður reyndi að vera með plan A, B og C. Maður hugsaði hvort þetta væri eitt liðband, tvö liðbönd eða fótbrot, maður var í dramakasti. Þetta fór eins vel og það gat farið,“ sagði Andrea.