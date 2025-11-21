Framarar flengdir á heimavelli

Stjarnan sigraði Fram 33:24 í döprum leik hjá heimamönnum í Úlfarsárdal í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
Stjarnan jafnaði Fram að stigum en er ennþá í áttunda sæti út af markatölu. Fram er í sjöunda og Stjarnan áttunda sæti.
Stjarnan byrjaði fyrri hálfleik mjög vel og Framarar sáu ekki til sólar á fyrstu 30 mínútum leiksins.
Garðbæingar sóttu hratt og voru fimm mörum yfir eftir níu mínútur þegar Fram tók leikhlé en ástandið skánaði lítið eftir það. Stjarnan hélt áfram að raða inn mörkum og þeir voru sex mörkum yfir 13:7 þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður.
Þeir héldu áfram með yfirburðum og staðan í hálfleik var 15:21 fyrir Stjörnunni.
Framarar skoruðu bara eitt mark á fyrsta korteri seinni hálfleiks og staðan þá 28:16 fyrir Stjörnunni.
Ívar Logi náði að minnka muninn í níu mörk úr tevimur vítaköstum á lokamínútum leiksins og lokatölur voru 33:24.