Íþróttir | Handbolti | mbl | 21.11.2025 | 23:00 | Uppfært 23:44

Íslenskir landsliðsmenn ósáttir: Hlustið á okkur

Viktor Gísli Hallgrímsson kemur fram í myndbandinu.
Viktor Gísli Hallgrímsson kemur fram í myndbandinu. mbl.is/Eyþór

Mikið leikjaálag er á handknattleiksfólki í fremstu röð, bæði með félagsliði og landsliði.

Leikmenn sem spila í sterkum deildum í Evrópu, eru í Evrópukeppni og leika með landsliðinu á stórmótum spila um það bil þriðja hvern dag yfir tímabilið.

Leikmannasamtökin sendu frá sér myndband í dag þar sem leikjaálagið er gagnrýnt og kominn sé tími til að hlusta á leikmenn.

Á meðal leikmanna sem koma fram í myndbandinu eru landsliðsmennirnir Gísli Þorgeir Kristjánsson og Viktor Gísli Hallgrímsson.

Myndskeiðið má sjá hér fyrir neðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Erlendum ríkisborgurum vísað úr landi Bilunarljós í varla ársgamalli vél Finnur ekki fyrir minni stuðningi Funda með Þorgerði Katrínu í næstu viku
Fleira áhugavert
Er einhver annar í símanum þínum? Standa undir 37-41% af fólksfjölgun á Íslandi Fundaði heima með Sigríði Björk Segir Úkraínu geta átt erfitt val fyrir höndum