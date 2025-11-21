Íslenskir landsliðsmenn ósáttir: Hlustið á okkur

Mikið leikjaálag er á handknattleiksfólki í fremstu röð, bæði með félagsliði og landsliði.
Leikmenn sem spila í sterkum deildum í Evrópu, eru í Evrópukeppni og leika með landsliðinu á stórmótum spila um það bil þriðja hvern dag yfir tímabilið.
Leikmannasamtökin sendu frá sér myndband í dag þar sem leikjaálagið er gagnrýnt og kominn sé tími til að hlusta á leikmenn.
Á meðal leikmanna sem koma fram í myndbandinu eru landsliðsmennirnir Gísli Þorgeir Kristjánsson og Viktor Gísli Hallgrímsson.
Myndskeiðið má sjá hér fyrir neðan.
