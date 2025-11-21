„Ég er ánægður með strákana og þetta var frábær sigur,“ sagði Adam Thorstensen markmaður Stjörnunnar eftir 33:24-sigur liðsins gegn Fram í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
„Þetta spilaðist vel. Við byrjuðum sterkt og náðum að byggja ofan á það og gáfum aldrei eftir,“ sagði Adam, sem stóð sig vel í markinu í kvöld og varði 14 skot, í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
„Ég er helvíti sáttur. Vörnin stóð sig vel og það er þægilegt að fylgja því eftir. Allir settu eitthvað í púkkið og ef við náum að byggja ofan á þetta þá er það geðveikt.
Þið voruð líklegast ekki að búast við svona andlausu Fram-liði í kvöld?
„Nei, við vorum ekki að búast við kannski andlausu Fram-liði í kvöld, við vitum að það er mikið álag á þeim núna en þetta er hörku lið. Það bjóst enginn við þessu.“
Stjarnan er með tíu stig í áttunda sæti, síðasta sætinu sem kemst í úrslitakeppnina, með tíu stig eftir ellefu umferðir.
„Ég er bjartsýnn, það er ekki hægt að segja annað. Við erum með hörku hóp og hörku lið, erum að glíma við meiðsli og annað eins og öll önnur lið, en getum nýtt þennan leik til að koma okkur á sigurbraut og keyra á þetta.“