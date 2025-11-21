Skrítið að spila á móti Val

Þýska Íslendingaliðið Blomberg-Lippe sló Íslandsmeistara Vals úr leik í Evrópudeildinni í handbolta á dögunum í tveggja leikja einvígi.
Blomberg-Lippe vann fyrri leikinn 37:24 og gerðu þau 22:22 jafntefli á Hlíðarenda í seinni leiknum.
Díana Dögg Magnúsdóttir er leikmaður þýska liðsins, eins og Andrea Jacobsen og Elín Rósa Magnúsdóttir en Elín Rósa er nýbúin að skipta úr Val og í Blomberg-Lippe.
„Það var skrítið. Það var típískt að enda á móti þeim, sérstaklega því Elín Rósa var að koma til okkar núna. Mér fannst við gera þetta vel í fyrri leiknum.
Við spiluðum okkar leik, kláruðum þetta með 13 og þá endaði þetta í slakari seinni leik. Það verður oft þannig,“ sagði Díana Dögg um einvígið við Val í samtali við mbl.is.