Skrítið að spila á móti Val

Díana Dögg Magnúsdóttir í baráttu við Lovísu Thompson í einvíginu. …
Díana Dögg Magnúsdóttir í baráttu við Lovísu Thompson í einvíginu. Þær eru samherjar hjá íslenska landsliðinu. mbl.is/Birta Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
Þýska Íslendingaliðið Blomberg-Lippe sló Íslandsmeistara Vals úr leik í Evrópudeildinni í handbolta á dögunum í tveggja leikja einvígi.

Blomberg-Lippe vann fyrri leikinn 37:24 og gerðu þau 22:22 jafntefli á Hlíðarenda í seinni leiknum.

Díana Dögg Magnúsdóttir er leikmaður þýska liðsins, eins og Andrea Jacobsen og Elín Rósa Magnúsdóttir en Elín Rósa er nýbúin að skipta úr Val og í Blomberg-Lippe.

„Það var skrítið. Það var típískt að enda á móti þeim, sérstaklega því Elín Rósa var að koma til okkar núna. Mér fannst við gera þetta vel í fyrri leiknum.

Við spiluðum okkar leik, kláruðum þetta með 13 og þá endaði þetta í slakari seinni leik. Það verður oft þannig,“ sagði Díana Dögg um einvígið við Val í samtali við mbl.is.

