Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 22.11.2025 | 9:55

Allt annað en milliriðill vonbrigði

Díana Dögg Magnúsdóttir verður nánast á heimavelli í Þýskalandi eftir …
Díana Dögg Magnúsdóttir verður nánast á heimavelli í Þýskalandi eftir að hafa leikið þar í landi undanfarin fimm ár. Morgunblaðið/Óttar Geirsson
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta er á leiðinni á sitt þriðja heimsmeistaramót og sjötta stórmót en lokamót HM fer fram í Þýskalandi og Hollandi. Mótið hefst 26. nóvember og stendur til 14. desember.

Ísland er í C-riðli mótsins ásamt Þýskalandi, Serbíu og Úrúgvæ og er leikið í Stuttgart í Þýskalandi. Þrjú efstu liðin fara áfram í milliriðil og liðið í fjórða sæti fer í Forsetabikarinn, keppni um sæti 25-32.

Ísland vann einmitt Forsetabikarinn á síðasta heimsmeistaramóti fyrir tveimur árum. Liðið stefnir hins vegar lengra í ár og ætlar sér sæti í milliriðli í Dortmund.

