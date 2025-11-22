Allt annað en milliriðill vonbrigði

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta er á leiðinni á sitt þriðja heimsmeistaramót og sjötta stórmót en lokamót HM fer fram í Þýskalandi og Hollandi. Mótið hefst 26. nóvember og stendur til 14. desember.
Ísland er í C-riðli mótsins ásamt Þýskalandi, Serbíu og Úrúgvæ og er leikið í Stuttgart í Þýskalandi. Þrjú efstu liðin fara áfram í milliriðil og liðið í fjórða sæti fer í Forsetabikarinn, keppni um sæti 25-32.
Ísland vann einmitt Forsetabikarinn á síðasta heimsmeistaramóti fyrir tveimur árum. Liðið stefnir hins vegar lengra í ár og ætlar sér sæti í milliriðli í Dortmund.
