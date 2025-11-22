Sterkur sigur Íslands í seinasta leik fyrir HM

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta sótti sigur gegn Færeyjum, 28:25, í vináttulandsleik í Færeyjum í kvöld.
Var þetta síðasti leikur íslenska liðsins fyrir heimsmeistaramótið sem hefst á miðvikudaginn næstkomandi.
Leikurinn fór fremur hægt af stað þar sem ekki var mikið skorað í fyrri hálfleik þar sem íslenska liðið var með tveggja marka forystu í hálfleik, 13:11.
Íslenska liðið byrjaði hins vegar seinni hálfleikinn af miklum krafti og var komið með þægilega forystu um miðjan seinni. Færeyjar náðu hins vegar að klóra í bakkann og koma sér til baka og þegar tíu mínútur voru eftir var íslenska liðið með eins marks forystu.
Þá setti íslenska liðið í annan gír og náði þægilegri forystu á ný þar sem bæði góð skotnýting og sterkur varnarleikur hjálpuðu Íslandi að klára þennan leik.
Mörk Íslands: Thea Imani Sturludóttir 6, Sandra Erlingsdóttir 6, Elín Klara Þorkelsdóttir 4, Katrín Tinna Jensdóttir 3, Dana Björg Guðmundsdóttir 2, Þórey Anna Ásgeirsdóttir 2, Hafdís Lilja Renötudóttir 1, Katrínn Anna Ásmundardóttir 1, Alexandra Líf Arnarsdóttir 1, Elín Rósa Magnúsdóttir 1, Díana Dögg Magnúsdóttir 1.
Markvarsla Íslands: Hafdís Lilja Renötudóttir 8.