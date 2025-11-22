Íþróttir | Handbolti | mbl | 22.11.2025 | 18:06

Valsmenn léku á als oddi

Gunnar Róbertsson átti góðan leik fyrir Val.
Gunnar Róbertsson átti góðan leik fyrir Val. mbl.is/Ólafur Árdal
Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Valur vann sannfærandi sigur á ÍBV, 34:26, í 11. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Hlíðarenda í dag. 

Með sigrinum er Valur kominn í annað sæti deildarinnar með 16 stig, tveimur stigum á eftir toppliði Hauka. ÍBV er í sjötta með ellefu. 

Janfræði var á milli liðanna fyrsta korterið en eftir það settu Valsmenn í annan gír. Valur var sjö mörkum yfir í hálfleik og náði mest ellefu marka forskoti í þeim seinni. 

Eyjamenn náði ekki að koma sér aftur inn í leikinn og sigldi Valur því þægilegum en sannfærandi sigri heim. 

Arnór Snær Óskarsson skoraði átta mörk fyrir Val og Gunnar Róbertsson sex. Hjá ÍBV skoraði Andri Erlingsson fimm mörk. 

Valur fær Stjörnuna í heimsókn í næstu umferð en ÍBV heimsækir HK. 

mbl.is
