Haukur góður en Daninn frábær

Haukur Þrastarson var í lykilhlutverki hjá Rhein-Neckar Löwen í dag.
Haukur Þrastarson var í lykilhlutverki hjá Rhein-Neckar Löwen í dag. mbl.is/Eyþór Árnason

Haukur Þrastarson landsliðsmaður í handknattleik lét vel að sér kveða í dag þegar Rhein-Neckar Löwen tók á móti meistaraliði Füchse Berlín í þýsku 1. deildinni.

Haukur skoraði fimm mörk fyrir Löwen og átti fimm stoðsendingar en lið hans mátti sætta sig við ósigur, 33:30.

Mathias Gidsel, Daninn magnaði sem af mörgum er talinn besti handboltamaður heims í dag, var óstöðvandi með Berlínar-refunum og skoraði 12 mörk í leiknum.

Löwen er í níunda sæti deildarinnar með 12 stig úr 13 leikjum en Füchse fór með sigurinn upp í þriðja sætið með 20 stig, á eftir Magdeburg með 23 og Flensburg með 22 stig.

mbl.is
