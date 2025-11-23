Haukur góður en Daninn frábær

Haukur Þrastarson landsliðsmaður í handknattleik lét vel að sér kveða í dag þegar Rhein-Neckar Löwen tók á móti meistaraliði Füchse Berlín í þýsku 1. deildinni.
Haukur skoraði fimm mörk fyrir Löwen og átti fimm stoðsendingar en lið hans mátti sætta sig við ósigur, 33:30.
Mathias Gidsel, Daninn magnaði sem af mörgum er talinn besti handboltamaður heims í dag, var óstöðvandi með Berlínar-refunum og skoraði 12 mörk í leiknum.
Löwen er í níunda sæti deildarinnar með 12 stig úr 13 leikjum en Füchse fór með sigurinn upp í þriðja sætið með 20 stig, á eftir Magdeburg með 23 og Flensburg með 22 stig.