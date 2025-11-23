Sænski handknattleiksmaðurinn Anton Månsson, leikmaður Ystad og fyrrverandi landsliðsmaður, er með eitilfrumukrabbamein.
Månsson, sem er 36 ára, hefur leikið með liðum á borð við Melsungen, Minden og Lemgo í Þýskalandi.
Hann ræddi um veikindin við Aftonbladet í heimalandinu og hvernig það væri að segja börnum sínum fregnirnar.
„Yngsta barnið spurði mig hreint út: Pabbi, ertu að fara að deyja núna? Það var erfitt að heyra það. Eldri sonurinn skilur betur hvað er í gangi,“ sagði hann.
„Eins og er þá er ég aðallega að glíma við þreytu. Ég lít ágætlega út en það breytist eflaust þegar ég fer í lyfjameðferð,“ bætti hann við.