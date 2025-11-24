Framlengdi við þýska félagið

Díana Dögg Magnúsdóttir landsliðskona í handknattleik hefur framlengt samning sinn við þýska toppliðið Blomberg-Lippe til sumarsins 2028.
Félagið greindi frá þessu í dag en Díana hóf í haust sitt annað tímabil með Blomberg-Lippe eftir að hafa leikið áður í fjögur ár með öðru þýsku liði, Sachsen Zwickau.
Blomberg-Lippe er efst í Þýskalandi og hefur unnið alla sjö leiki sína í deildinni þar á þessu keppnistímabili.
Í vetur leikur Díana með þýska liðinu í Evrópudeildinni og mætti þar einmitt sínu gamla félagi, Val, í umspili um að komast þangað.
„Ég er mjög ánægður með að Díana skuli halda áfram að spila með félaginu. Hún sýndi okkur og liðinu síðasta vetur hversu mikilvæg hún er okkur, sem leikmaður og sem persónuleiki, og átti stóran þátt í velgengni okkar," segir Jan-Henning Himborn framkvæmdastjóri Blomberg-Lippe á heimasíðu félagsins.
Díana kom einmitt til Þýskalands frá Færeyjum í dag með íslenska landsliðinu sem mætir Þýskalandi í fyrsta leik sínum á heimsmeistaramótinu í Stuttgart á miðvikudaginn.