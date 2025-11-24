Íþróttir | Handbolti | mbl | 24.11.2025 | 10:10 | Uppfært 10:53

Janus Daði sneri aftur á völlinn

Janus Daði Smárason.
Janus Daði Smárason. mbl.is/Eyþór

Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handbolta, spilaði í tíu marka sigri Szeged á Györ í ungversku efstu deildinni í gær. 

Hann skoraði tvö mörk í leiknum sem endaði 42:32, Szeged í hag.

Janus Daði varð fyrir slæmum meiðslum á hné í lok september en búist var við að hann yrði frá í að minnsta kosti 10-12 vikur og að þátttaka hans á EM í janúar væri mögulega í hættu, en nú er ljóst að bati hans hefur verið hraðari en áætlað var.

Skyttan Þorsteinn Leó Gunnarsson meiddist í leik Porto og Elverum í Evrópudeildinni á þriðjudagskvöldið og verður hann frá í nokkurn tíma vegna nárameiðsla og er þátttaka hans á EM í hættu.

EM í mikilli hættu
EM í mikilli hættu

Þá hefur landsliðsmaðurinn Bjarki Már Elísson einnig verið að glíma við meiðsli en ætti þó að vera orðinn klár aftur eftir tvær vikur.

Bjarki var ekki valinn í landsliðshópinn í leikjunum gegn Þýskalandi á dögunum en hann berst um vinstri hornastöðuna við Orra Frey Þorkelsson og Stíven Tobar Valencia.

Landsliðsmaðurinn að glíma við meiðsli
Landsliðsmaðurinn að glíma við meiðsli
