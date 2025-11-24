Janus Daði sneri aftur á völlinn

Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handbolta, spilaði í tíu marka sigri Szeged á Györ í ungversku efstu deildinni í gær.
Hann skoraði tvö mörk í leiknum sem endaði 42:32, Szeged í hag.
Janus Daði varð fyrir slæmum meiðslum á hné í lok september en búist var við að hann yrði frá í að minnsta kosti 10-12 vikur og að þátttaka hans á EM í janúar væri mögulega í hættu, en nú er ljóst að bati hans hefur verið hraðari en áætlað var.
Skyttan Þorsteinn Leó Gunnarsson meiddist í leik Porto og Elverum í Evrópudeildinni á þriðjudagskvöldið og verður hann frá í nokkurn tíma vegna nárameiðsla og er þátttaka hans á EM í hættu.
Þá hefur landsliðsmaðurinn Bjarki Már Elísson einnig verið að glíma við meiðsli en ætti þó að vera orðinn klár aftur eftir tvær vikur.
Bjarki var ekki valinn í landsliðshópinn í leikjunum gegn Þýskalandi á dögunum en hann berst um vinstri hornastöðuna við Orra Frey Þorkelsson og Stíven Tobar Valencia.