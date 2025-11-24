Langþráð tækifæri

Reynir Þór Stefánsson, landsliðsmaðurinn ungi í handknattleik, getur loksins spilað með þýska liðinu Melsungen annað kvöld.
Þýska félagið fékk Reyni til sín frá Fram í sumar eftir frábært tímabil hans þar sem hann varð Íslands- og bikarmeistari. Fljótlega eftir komuna til Þýskalands gerðu veikindi vart við sig, sem Reynir sagði frá í ítarlegu viðtali í Morgunblaðinu og á mbl.is fyrir skömmu.
Hann mátti því ekki spila fyrstu mánuði tímabilsins en hefur nú náð að æfa með liðinu af fullum krafti og er í leikmannahópnum fyrir heimaleik gegn Karlskrona frá Svíþjóð í Evrópudeildinni annað kvöld.