Næstmarkahæstur í deildinni

Eyjamaðurinn Hákon Daði Styrmisson er næstmarkahæsti leikmaður þýsku B-deildarinnar í handknattleik eftir að hafa skorað sex mörk fyrir lið sitt Hagen í kvöld.
Mörkin dugðu þó ekki Hagen sem tapaði 35:29 fyrir Dessauer á útivelli.
Hákon hefur nú skorað 79 mörk í 13 leikjum með Hagen á tímabilinu en hann kom beint úr langri fjarveru vegna meiðsla þegar það hófst, og er svo á förum heim til Íslands um áramótin þar sem hann gengur líklega til liðs við Val.
Hagen er í fjórða sæti deildarinnar með 19 stig, þrátt fyrir tapið, tveimur stigum á undan Dessauer sem er í fimmta sæti.