Íþróttir | Handbolti | mbl | 24.11.2025 | 20:40

Næstmarkahæstur í deildinni

Hákon Daði Styrmisson.
Hákon Daði Styrmisson. mbl.is/Kristinn Magnússon

Eyjamaðurinn Hákon Daði Styrmisson er næstmarkahæsti leikmaður þýsku B-deildarinnar í handknattleik eftir að hafa skorað sex mörk fyrir lið sitt Hagen í kvöld.

Mörkin dugðu þó ekki Hagen sem tapaði 35:29 fyrir Dessauer á útivelli. 

Hákon hefur nú skorað 79 mörk í 13 leikjum með Hagen á tímabilinu en hann kom beint úr langri fjarveru vegna meiðsla þegar það hófst, og er svo á förum heim til Íslands um áramótin þar sem hann gengur líklega  til liðs við Val.

Hagen er í fjórða sæti deildarinnar með 19 stig, þrátt  fyrir tapið, tveimur stigum á undan Dessauer sem er í fimmta sæti.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Má reikna með hvelli á fimmtudaginn“ Krefjast úrbóta á Þjórsárdalsvegi Mikil ásókn: Sumir ganga ansi langt Þórbergur á enn erindi við ungmenni
Fleira áhugavert
Nefnir líklegar skýringar á óvæntum niðurstöðum Eldri borgarar fá nær skilyrðislaust dvalarleyfi Þórbergur á enn erindi við ungmenni Tók áratug að tryggja sér gráðuna