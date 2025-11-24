Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 24.11.2025 | 8:00

Sigur nærir líkama og sál

Elín Rósa Magnúsdóttir og samherjar í íslenska landsliðinu sigruðu Færeyinga …
Elín Rósa Magnúsdóttir og samherjar í íslenska landsliðinu sigruðu Færeyinga í Þórshöfn. mbl.is/Birta Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland hafði betur gegn Færeyjum, 28:25, á útivelli í vináttuleik kvenna í handbolta á laugardag í síðasta leik liðanna fyrir lokamót EM sem hefst á miðvikudaginn.

Íslenska liðið var með forskot nær allan leikinn en það færeyska var aldrei langt undan. Að lokum varð þriggja marka sigur niðurstaðan í fallegu íþróttahúsi við Tjarnir í Þórshöfn.

„Ég er kátur með góða frammistöðu. Við tókum skref fram á við í öllum þáttum leiksins, bæði í vörn og sókn. Við vorum þéttari og sterkari sem hópur. Ég er mjög sáttur,“ sagði Arnar Pétursson landsliðsþjálfari í samtali við Morgunblaðið.

