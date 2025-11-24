Sigur nærir líkama og sál

Ísland hafði betur gegn Færeyjum, 28:25, á útivelli í vináttuleik kvenna í handbolta á laugardag í síðasta leik liðanna fyrir lokamót EM sem hefst á miðvikudaginn.
Íslenska liðið var með forskot nær allan leikinn en það færeyska var aldrei langt undan. Að lokum varð þriggja marka sigur niðurstaðan í fallegu íþróttahúsi við Tjarnir í Þórshöfn.
„Ég er kátur með góða frammistöðu. Við tókum skref fram á við í öllum þáttum leiksins, bæði í vörn og sókn. Við vorum þéttari og sterkari sem hópur. Ég er mjög sáttur,“ sagði Arnar Pétursson landsliðsþjálfari í samtali við Morgunblaðið.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.