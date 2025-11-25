Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.11.2025 | 12:39

Bíður eftir niðurstöðu úr segulómun

Jón Ásgeir Eyjólfsson.
Jón Ásgeir Eyjólfsson. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Handboltamaðurinn Jón Ásgeir Eyjólfsson meiddist á hné á æfingu Stjörnunnar á dögunum og var af þeim sökum ekki í leikmannahóp Stjörnunnar í 24:33-sigrinum gegn Fram í 11. umferð úrvalsdeildarinnar á föstudaginn síðasta.

Þetta tilkynnti hann í samtali við Handkastið en línumaðurinn fór í segulómun vegna meiðslanna á dögunum og bíður nú eftir niðurstöðum úr henni.

Stjarnan er í sjöunda sæti úrvalsdeildarinnar með 10 stig eftir ellefu umferðir en næsti leikur liðsins er gegn Val á Hlíðarenda á fimmtudaginn kemur og er ólíklegt að Jón Ásgeir verði orðinn leikfær fyrir leikinn.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Má reikna með hvelli á fimmtudaginn“ Börnin koma ósjálfbjarga úr íslenskuverum Hefur ekki meiri áhyggjur af öryggi í Mjóddinni Orkan verði áfram Norðuráli til handa
Fleira áhugavert
Meirihluti fylgjandi grásleppukvóta „Ursula von der Leyen er ekki dómstóll“ Ivan Kaufmann: Úrslit málsins ljós fyrirfram „Djúpstæð krísa“ ríkir á sjúkrahúsinu