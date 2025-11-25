Bíður eftir niðurstöðu úr segulómun

Handboltamaðurinn Jón Ásgeir Eyjólfsson meiddist á hné á æfingu Stjörnunnar á dögunum og var af þeim sökum ekki í leikmannahóp Stjörnunnar í 24:33-sigrinum gegn Fram í 11. umferð úrvalsdeildarinnar á föstudaginn síðasta.
Þetta tilkynnti hann í samtali við Handkastið en línumaðurinn fór í segulómun vegna meiðslanna á dögunum og bíður nú eftir niðurstöðum úr henni.
Stjarnan er í sjöunda sæti úrvalsdeildarinnar með 10 stig eftir ellefu umferðir en næsti leikur liðsins er gegn Val á Hlíðarenda á fimmtudaginn kemur og er ólíklegt að Jón Ásgeir verði orðinn leikfær fyrir leikinn.