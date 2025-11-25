Einar og félagar skelltu Frökkunum

Einar Bragi Aðalsteinsson og samherjar hans í sænska liðinu Kristianstad standa vel að vígi í Evrópudeild karla í handbolta eftir sannfærandi sigur á franska liðinu Toulouse á heimavelli í kvöld, 34:26.
Kristianstad er með sjö stig í öðru sæti riðilsins fyrir lokaumferðina og nægir jafntefli á heimavelli gegn Sesvete frá Króatíu, sem er með fimm stig.
Annað liðanna kemst áfram og í sextán liða úrslit keppninnar en Vardar Skopje frá Norður-Makedóníu hefur tryggt sér annað tveggja efstu sætanna.
Einar Bragi skoraði tvö mörk í leiknum í kvöld og lét finna vel fyrir sér í varnarleiknum þar sem hann var tvisvar rekinn af velli.