Íþróttir | Handbolti | mbl | 25.11.2025 | 21:43

Einar og félagar skelltu Frökkunum

Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði tvö mörk í kvöld.
Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði tvö mörk í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Einar Bragi Aðalsteinsson og samherjar hans í sænska liðinu Kristianstad standa vel að vígi í Evrópudeild karla í handbolta eftir sannfærandi sigur á franska liðinu Toulouse á heimavelli í kvöld, 34:26.

Kristianstad er með sjö stig í öðru sæti riðilsins fyrir lokaumferðina og nægir jafntefli á heimavelli gegn Sesvete frá Króatíu, sem er með fimm stig.

Annað liðanna kemst áfram og í sextán liða úrslit keppninnar en Vardar Skopje frá Norður-Makedóníu hefur tryggt sér annað tveggja efstu sætanna.

Einar Bragi skoraði tvö mörk í leiknum í kvöld og lét finna vel fyrir sér í varnarleiknum þar sem hann var tvisvar rekinn af velli.

mbl.is
Fleira áhugavert
Lögmaður grunaður um skipulagða brotastarfsemi Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“ „Fór með bænirnar mínar“ Myndbirtingarnar hafa mikil áhrif
Fleira áhugavert
Alþingi láti rannsaka saksóknara Meirihluti fylgjandi grásleppukvóta Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“ Sex drepnir í árásum á Kænugarð