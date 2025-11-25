Framarar áttu aldrei möguleika

Porto vann 14 marka sigur, 44:30, á Fram í 5. umferð Evrópudeildarinnar í handbolta karla þegar liðin mættust í Portúgal í kvöld og Fram er enn þá án stiga í sínum riðli.
Porto er með 8 stig fyrir lokaumferðina en Elverum og Kriens-Luzern eru með 6 stig. Elverum vann leik liðanna í Sviss í kvöld, 38.34. Fram rekur lestina án stiga.
Landsliðsmaðurinn Þorsteinn Leó Gunnarsson var fjarri góðu gamni í kvöld en hann er úr leik í bili vegna meiðsla.
Porto byggði strax upp gott forskot í leiknum og sáu Framarar aldrei til sólar í leiknum. Þegar fyrri hálfleikur var rúmlega hálfnaður var staðan 12:4 fyrir Porto.
Áfram hélt heimaliðið að auka forskotið og náði Porto 10 marka forskoti í stöðunni 18:8. Leikmenn Porto hættu ekki og náðu 13 marka forskoti í stöðunni 22:9.
Staðan í hálfleik var 23:10 fyrir Porto.
Antonio Martinez skoraði 6 mörk í fyrri hálfleik fyrir Porto og varði Diogo Rema 7 skot.
Hjá Fram var Arnar Snær Magnússon með 4 mörk í fyrri hálfleik og varði Arnór Máni Daðason 3 skot, þar af eitt víti, og voru tvö skotanna varin í sömu sókninni þegar Arnór varði fyrst víti og síðan frákastið af vítinu.
Porto hélt uppteknum hætti í seinni hálfleik og náði 15 marka forskoti í stöðunni 30:15. Framarar gerðu hvað þeir gátu til að halda sem mest í við Porto. Nokkrum sinnum söxuðu leikmenn Fram á forskot Porto en heimamenn voru einfaldlega það góðir að þeim tókst að stinga íslenska liðið af.
Þegar tæplega 10 mínútur voru til leiksloka var staðan 39:24 fyrir Porto og munurinn 15 mörk.
Eins og fyrr segir þá reyndi Fram að saxa niður forskot Porto en komst ekki lengra en niður í 14 mörk og lauk leiknum með 44:30 sigri Porto í miklum markaleik.
Antonio Martinez skoraði 10 mörk, þar af 3 úr vítum fyrir Porto. Sebastian Abrahamsson varði 8 skot, þar af eitt vítaskot og Diogo Rema varði 7 skot.
Dánjal Ragnarsson skoraði 7 mörk fyrir Fram. Arnór Máni Daðason varði 13 skot, þar af 2 vítaskot og varði Garpur Druzin Gylfason 2 skot í lok leiksins.