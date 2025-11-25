Góð byrjun Reynis með Melsungen

Reynir Þór Stefánsson fór vel af stað í kvöld þegar hann náði loksins að leika sinn fyrsta leik með þýska handknattleiksliðinu Melsungen.
Reynir gat ekki spilað fyrstu mánuði tímabilsins vegna veikinda en Melsungen fékk hann frá Fram í sumar.
Í kvöld var hann svo loks með þegar Melsungen fékk sænska liðið Karlskrona í heimsókn í Evrópudeildinni.
Reynir nýtti tækifærið vel og skoraði fimm mörk úr sjö skotum í leiknum en Melsungen sigraði, 35:34. Melsungen er komið áfram með 10 stig úr fimm leikjum og hefur unnið riðilinn fyrir lokaumferðina.
Arnar Arnarsson lék ekki með Melsungen í kvöld og þeir Arnór Viðarsson og Ólafur Guðmundsson voru ekki með Karlskrona sem hefur tapað öllum fimm leikjum sínum í E-riðli keppninnar.
Í hinum leik riðilsins vann Ferencváros sigur á Benfica frá Portúgal, 33:31 í Búdapest, þar sem Stiven Tobar Valencia skoraði þrjú mörk fyrir Benfica. Lið hans er með 6 stig og Ferencváros 4 en Benfica hefur tryggt sér annað sætið og sæti í 16-liða úrslitum vegna innbyrðis úrslita.