Myndskeið: Kóngurinn á Akureyri

Bjarni Ófeigur Valdimarsson fór á kostum fyrir KA þegar liðið lagði nágranna sína í Þór að velli í nágrannslag 11. umferðar úrvalsdeildar karla í handbolta í KA-heimilinu á Akureyri á fimmtudaginn var.
Leiknum lauk með fjögurra marka sigri KA, 32:28, en Bjarni Ófeigur átti sannkallaðan stórleik fyrir KA-menn og skoraði 14 mörk í leiknum.
„Hann lét nágranna sína í Þórsliðinu vita hver sé kóngurinn á Akureyri um þessar mundir,“ sagði Vignir Stefánsson í Handboltahöllinni á Símanum Sport.
„Hann fór á kostum, enn og aftur, í nánast ellefta leiknum í röð. Hann skorar mörk í öllum regnbogans litum og það er gaman að minnast á það líka að hann stendur nánast allan leikinn í vörn,“ sagði Vignir meðal annars.